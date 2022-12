Suspeito de atentado a avião que explodiu sobre Lockerbie detido nos EUA

O líbio suspeito do ataque a avião de passageiros que explodiu sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988, está detido nos Estados Unidos, anunciaram este domingo as autoridades norte-americanas e escocesas.

"As famílias dos mortos no atentado de Lockerbie foram informadas de que o suspeito, Abu Agela Mas'ud Kheir Al-Marimi, está sob custódia dos EUA", anunciaram os Serviços Administrativos da Coroa e a Administração Fiscal, em comunicado, citado pela AP.

O Departamento de Justiça norte-americano confirmou a informação, acrescentando que o suspeito deverá comparecer pela primeira vez perante um juíz no Tribunal Distrital dos EUA do distrito de Columbia.

O voo 103 da Pan Am, que viajava de Londres para Nova Iorque, explodiu sobre Lockerbie, em 21 de dezembro de 1988, causando a morte a todas as 259 pessoas a bordo do avião e outras 11 no solo.

Continua a ser o ataque terrorista mais mortífero em solo britânico.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou novas acusações contra Al-Marimi em dezembro de 2020, no 32.º aniversário do atentado.

"Finalmente, este homem responsável por matar americanos e muitos outros será submetido à justiça pelos seus crimes", disse o então procurador-geral, William Barr, em conferência de imprensa.