“O Brasil pode ajudar a Europa a conquistar segurança energética”

Marina Silva é uma das confidentes de Lula da Silva e foi sua ministra do Ambiente entre 2003 e 2008. A senadora do Estado do Acre candidatou-se três vezes à presidência e este ano apoiou a frente ampla encabeçada por Lula. Eleita deputada federal no Estado de São Paulo, integra a comissão da transição para a nova presidência. Admite-se que volte à pasta do Ambiente ou assuma o prometido Ministério dos Povos Indígenas. Em entrevista ao Expresso durante a COP27, encara a ferida aberta na sociedade brasileira.

Qual o significado social da vitória de Lula da Silva?

Significa a vitória da esperança contra o negacionismo. A democracia venceu o autoritarismo, o que implica grande responsabilidade para não repetir erros do passado. O Brasil deu-nos uma segunda chance para nos reinventarmos politicamente. Lula venceu numa frente ampla, apesar da margem pequena. A democracia exige um ecossistema plural, onde a crítica seja livre e construtiva e a autocrítica seja sincera e reparadora. Há momentos na História em que a melhor crítica não é a que fazemos aos outros mas a nós próprios.

