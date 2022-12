Presidente do Peru deposto fica detido acusado de golpe de Estado

O Ministério Público do Peru determinou esta quarta-feira a detenção do Presidente deposto, Pedro Castillo, por ter violado a ordem constitucional, após ter anunciado a dissolução do parlamento e a criação de um "governo de emergência".

"[Pedro Castillo] está preso", referiu aos jornalistas a procuradora do Peru, Marita Barreto, após a divulgação de imagens por parte da polícia que mostravam o ex-chefe de Estado, destituído esta quarta-feira pelo parlamento, sentado num sofá rodeado de procuradores e polícias. O Ministério Público anunciou as medidas judiciais contra Castillo, por este ter violado a ordem constitucional, noticiou a agência Europa Press.

Dina Boluarte, anterior vice-Presidente peruana, foi empossada esta quarta-feira como a nova chefe de Estado do Peru, a primeira mulher a assumir o cargo no país. Esta advogada de esquerda, de 60 anos, assegurou que entre os seus compromissos estará "a defesa" da soberania nacional e "cumprir e fazer cumprir" a Constituição e as leis do seu país.