Em Espanha como em Portugal, a saúde pública rebenta pelas costuras

A saúde pública espanhola está em crise, como a portuguesa. Outrora pilar do Estado-providência espanhol, a par da educação e do sistema de pensões, exemplo de organização e eficácia, afunda-se num mar de problemas, com os profissionais em pé de guerra, a atenção ao público deteriorada, longas listas de espera hospitalares e o sistema de cuidados primários à beira do colapso.

