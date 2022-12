Eleições para senador na Geórgia: uma escolha inédita na terra da religião e do futebol

Os domingos exemplificam como religião e futebol são venerados no sul profundo dos Estados Unidos da América. De manhã, faltar à igreja vale crítica na certa, crime agravado caso a ausência se estenda aos churrascos da tarde, onde a música só é abafada pela euforia dos touchdowns dos jogos da NFL (liga de futebol americano), que começam às 13h e terminam após as 23h. Entre o kickoff (pontapé de saída) e as bebedeiras ao final da noite, aquela América diverte-se como poucas.

