ANC decide contra destituição do Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa

O comité executivo nacional do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), partido no poder na África do Sul, decidiu esta segunda-feira votar contra o processo de destituição do Presidente, Cyril Ramaphosa, no parlamento.

Em declarações à imprensa, o tesoureiro do ANC, Paulo Mashatile salientou que os deputados do ANC, que tem a maioria na Assembleia Nacional, não vão apoiar a adoção do relatório parlamentar que concluiu que pode haver um caso de destituição do Presidente no caso de alegada corrupção na fazenda agrícola Phala Phala.

"Isso significa que o Presidente continua como Presidente", declarou Mashatile, acrescentando que o NEC (na sigla em inglês), órgão máximo do partido, "não tomou nenhuma decisão para Ramaphosa renunciar ao cargo".

"Não estamos a apoiar um processo que levará à destituição do Presidente", referiu Paul Mashatile.

O Presidente da República da África do Sul pediu hoje ao Tribunal Constitucional a anulação do relatório parlamentar, na véspera de os deputados debaterem o documento na Assembleia Nacional, na terça-feira, e votarem também se o processo de destituição do Presidente deve avançar.