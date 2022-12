“Mas de onde é que é o seu povo?” Madrinha de William afastada do Palácio de Buckingham sob acusações de racismo

Uma das mais próximas confidentes da falecida rainha Isabel II foi afastada dos seus deveres no Palácio de Buckingham depois de ter insistido em perguntar várias vezes a uma mulher negra, fundadora de uma associação de apoio social e que foi convidada para um evento no palácio, a sua verdadeira origem.

O diálogo aconteceu na terça-feira, num evento organizado pela rainha consorte, Camila, contra a violência de género, onde estiveram presentes mais de 300 pessoas. Ngozi Fulani, diretora da Sistah Space, uma associação que ajuda mulheres de descendência africana e caribenha a sair de relações violentas ou abusivas, foi abordada por Susan Hussey, madrinha do príncipe William e amiga muito próxima do rei Carlos III, que lhe perguntou de onde é que ela era originalmente.

Fulani explicou que os pais são imigrantes de descendência africana, das Caraíbas, mas que ela própria já nasceu no Reino Unido. Hussey continuou aparentemente confusa.

A transcrição do diálogo foi publicada no Twitter pela própria Fulani, sem o nome da pessoa que a teria ofendido, que aqui escrevemos porque entretanto Hussey afastou-se do cargo com um pedido de desculpas e outras pessoas presentes ouviram a conversa e confirmaram a identidade da antiga acompanhante da rainha Isabel II.



Hussey: De onde é?

Eu: Espaço Sistah.

Hussey: Não, de onde vem?

Eu: A nossa sede é Hackney.

Hussey: Não, de que parte da África é?

Eu: Não sei, os meus pais não têm nenhum registo disso.

Hussey: Bem, você deve saber de onde é, eu passei um tempo em França. De onde é?

Eu: Sou do Reino Unido.

Hussey: NÃO, mas qual é a sua nacionalidade?

Eu: Nasci aqui, sou britânica.

Hussey: Não, mas de onde é que você realmente vem, de onde vem o seu povo?

Eu: O meu povo? Minha senhora, o que é isso?

Hussey: Vejo que vou ter um desafio em mãos para que me diga de onde é. Quando é que veio para aqui pela primeira vez?

Eu: Senhora! Eu sou britânica, os meus pais vieram para cá nos anos 50…

Hussey: Ah, eu sabia que acabaríamos por chegar a algum lado, você é das Caraíbas!

Eu: Não, minha senhora, sou descendente de africanos caribenhos e a minha nacionalidade é britânica.

Na quarta-feira, quando ainda não se sabia a identidade da pessoa que tinha feito as perguntas, a associação de Fulani agradeceu no Twitter o apoio que estava a receber, mas recusou-se a revelar o nome da pessoa em causa. Outras pessoas terão ouvido a interação no Palácio e em pouco tempo ficou a saber-se que a conversa tinha sido com Susan Hussey.

O Palácio de Buckingham reagiu ainda na tarde de quarta-feira, sem demoras. “Foram feitos comentários inaceitáveis e profundamente lamentáveis. Entrámos em contato com Ngozi Fulani sobre este assunto e a convidamos a discutir pessoalmente o que se passou, se ela desejar”, lê-se no comunicado. “Enquanto isso, o indivíduo em questão gostaria de expressar as suas profundas desculpas pela dor causada e já se afastou do cargo honorário”. Um porta-voz do príncipe William disse que “o racismo não tem lugar na sociedade”.

Já esta quinta-feira, numa entrevista ao “Independent”, a própria Fulani disse que não queria que Hussey fosse “diabolizada” até porque “a questão é muito maior do que uma pessoa, é o racismo instituicional”.

Uma testemunha da conversa, Mandu Reid, líder do Partido da Igualdade das Mulheres, disse à BBC que as perguntas de Hussey foram “ofensivas, racistas e hostis”. Reid disse ainda ter experimentando um “sentimento de incredulidade” ao ouvir as perguntas que estavam a ser feitas a Fulani, apesar de ela já ter explicado que nasceu e viveu a vida toda no Reino Unido.

A rapidez na reação da família real mostra que será cada vez mais difícil à monarquia acomodar, desculpar, desvalorizar este tipo de comentários, enquanto, ao mesmo tempo, parece tornar claro que alguns membros dessa mesma (muito alargada) família continuam a ter dificuldades em entender a diversidade.

Como escreve o jornalista que acompanha o dia a dia da família real britânica para a BBC, Sean Coughlan, num comentário ao caso, esta conversa tornou-se tão prejudicial porque se nota, nas perguntas de Hussey, “um equívoco subjacente, como se ela [Fulani] não pudesse realmente ser do Reino Unido”. Para Coughlan o caso é “tóxico” e “levanta questões difíceis sobre a família real e sua capacidade de refletir uma Grã-Bretanha moderna diversificada”.

As questões de pertença e identidade não são um factor novo nas relações da família real com o mundo diverso que os seus descendentes mais novos tentar trazer para dentro de casa. Há pouco tempo, o escândalo com Meghan Markle, mulher do príncipe Harry que insistiu em viver nos Estados Unidos com ele e os filhos por ter sido vítima de racismo, desencadeou uma discussão generalizada sobre a relevância de uma monarquia que continua a ver raças.