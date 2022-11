Primeiro-ministro britânico quer política externa pragmática e melhores relações com UE

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, vai defender esta segunda-feira uma política externa britânica mais pragmática e menos retórica. Considera essencial revitalizar as relações com a União Europeia perante a ameaça crescente da Rússia e China.

Alertando para o facto de Pequim e Moscovo delinearem estratégias de longo prazo, Sunak inquieta-se perante o risco de o Reino Unido ficar em desvantagem devido à “mentalidade de curto-prazo ou aspirações ilusórias”.

No tradicional discurso do banquete oferecido pelo Lord Mayor da City de Londres (representante da parte da capital dominada pela alta finança), marcado para segunda à noite, o líder do Partido Conservador e do Governo vai propor “um salto evolutivo” na abordagem britânica.

“Isto significa ser mais forte na defesa dos nossos valores e da abertura da qual depende a nossa prosperidade. Significa proporcionar uma economia mais forte em casa, porque é a base da nossa força no estrangeiro. E significa fazer frente aos nossos concorrentes não com grande retórica, mas com pragmatismo robusto”, dirá o chefe do Governo, segundo excertos do discurso publicados antecipadamente.

Estreia de um governante

A intervenção, numa iniciativa em que participam dirigentes empresariais, diplomatas, académicos e outros dignitários, será o primeiro grande discurso de política externa proferido por Sunak, que entrou em funções há pouco mais de um mês.

Segundo um comunicado do Executivo, o Reino Unido está a atualizar a Análise Integrada da Segurança, Defesa, Desenvolvimento e Política Externa de 2021 para ter em conta as mudanças geopolíticas dos últimos 18 meses. Esta reavaliação da estratégia de política externa pretende ter em conta a “intensificação da concorrência interestatal devido às ações de países como a Rússia, a China e o Irão”.

A referência às relações com a Europa acontece após ter sido noticiado nas últimas semanas o interesse do Governo em ganhar mais acesso ao mercado único, para acelerar a recuperação económica. Isto apesar de Sunak ter descartado um “acordo do tipo suíço”.

No ano passado, quando foi lançado, o documento fazia poucas referências à UE, da qual o país acabava de sair. As relações entre margens do canal da Mancha continuaram tensas, reorientando a atenção para outras áreas geográficas.

Ásia continua a interessar a Londres

Sunak vai insistir que o Reino Unido continua interessado em aprofundar laços com a região do Indo-Pacífico, que inclui países como o Japão, Índia, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, Vietname, Malásia ou Singapura.

“Sob a minha liderança não vamos escolher a situação presente. Faremos as coisas de forma diferente. Evoluiremos, ancorados sempre na nossa crença duradoura na liberdade, abertura e Estado de Direito, confiantes de que, neste momento de desafios e concorrência, os nossos interesses serão protegidos e os nossos valores prevalecerão”, dirá.

O primeiro-ministro vai reiterar o apoio à Ucrânia na resistência contra a invasão e agressão russa, com mais armamento de defesa. “Ao proteger a Ucrânia, estamos a proteger-nos a nós próprios”, pretende vincar.