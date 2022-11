Resultados acima do esperado revigoram Biden, o octogenário

O que faz uma terça-feira. Até às eleições de 8 de novembro havia dúvidas sobre a viabilidade de um segundo mandato presidencial do democrata Joe Biden, ao passo que Donald Trump parecia imbatível no campo republicano. Os pratos da balança inverteram-se. Após resultados muito melhores do que o seu partido esperava, Biden — que fez 80 anos no domingo — consolida-se como proposta moderada que barra caminho a radicais, enquanto o anúncio de nova investida de Trump não gera entusiasmo.

O Presidente permitiu-se brincar, segunda-feira, ao administrar o tradicional “perdão” a dois perus, iguaria que as famílias degustam por ocasião do Dia de Ação de Graças, assinalado ontem. “A única onda vermelha desta temporada será se o pastor alemão ‘Commander’ derrubar o molho de arandos”, afirmou, referindo a cor do partido adversário.