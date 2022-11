Novo balanço aponta para pelo menos 46 feridos em sismo na Turquia

O sismo registado esta madrugada na província turca de Duzce, 200 quilómetros a leste de Istambul, causou pelo menos 46 feridos, um deles em estado crítico, segundo um novo balanço das autoridades.

A informação foi avançada pelo ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca. Não há neste momento registo de mortes, indica a Reuters.

O terramoto no noroeste do país foi sentido nas cidades de Istambul e Ancara, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM).

De acordo com os media estatais, o sismo ocorreu pelas 04:08, e teve epicentro em Golyaka. O hipocentro foi localizado a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com as autoridades turcas. O CSEM tem estado a registar réplicas menos intensas nas últimas horas.

"Quase concluímos as nossas verificações nas aldeias ao redor de Golyaka. Não há danos graves relatados; apenas alguns celeiros foram destruídos nesses lugares", afirmou o ministro do Interior, Suleyman Soylu, numa atualização feita à emissora TRT Haber. “Houve um corte de eletricidade durante o terramoto, mas as autoridades já repuseram (o abastecimento)”.

Segundo a agência de notícias turca Anadolu, o tribunal de Duzce é um dos oito edifícios que ficaram danificados.

A Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Em janeiro de 2000, um terramoto de magnitude 6,8 atingiu Elazig, matando mais de 40 pessoas. Em novembro do mesmo ano, um terramoto de magnitude 7 no mar Egeu causou a morte a 114 pessoas e feriu mais de mil na Turquia.