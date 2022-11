Itália. Meloni satisfeita com aprovação da lei orçamental pelo conselho de ministros

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, mostrou-se esta terça-feira satisfeita após o Conselho de Ministros ter dado "luz verde" à lei orçamental para 2023, que abrange um pacote de medidas avaliadas em 35 mil milhões de euros para combater a inflação.

Meloni indicou que se trata de "uma manobra corajosa", além de "coerente com os compromissos assumidos com o povo italiano", já que está comprometida com o futuro, segundo a agência de notícias AdnKronos.

A lei orçamental, que agora vai passar pelo escrutínio parlamentar e deve ser aprovada antes de 31 de dezembro, ajudará, de acordo com a primeira-ministra italiana, "os cidadãos de rendimento médio e não os ricos".

A governante de extrema-direita explicou em conferência de imprensa que, dos 35.000 milhões, pelo menos 21.000 vão para o setor da energia no quadro do aumento de preços causado pela guerra na Ucrânia, noticiou o jornal “Corriere della Sera”.

Entre as medidas mais marcantes da lei está também o aumento das pensões mínimas de 523 para 600 euros, decisão que já tinha sido adiantada pelo vice-primeiro-ministro italiano, Antonio Tajani.

Prevê ainda um abono social para os rendimentos mais baixos que seriam utilizados para a aquisição de bens de primeira necessidade e que hoje é atribuído a pessoas com mais de 65 anos e a pais de crianças com menos de três anos com necessidades especiais, detalhou a AdnKronos.

No entanto, o Governo de Meloni anunciou que vai acabar com o Rendimento de Cidadania a partir de 2024, uma atribuição como subsídio aprovado pelo Movimento 5 Estrelas (M5S) em 2018 para pessoas em situação de exclusão social e desempregados.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), Itália vai entrar em recessão em 2023, depois de prever uma contração de 0,2% para o próximo ano. O Governo, por sua vez, espera que a economia italiana encolha para uma taxa de crescimento de 0,6%, mais de dois pontos a menos do que em 2022.