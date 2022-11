China considera Taiwan “linha vermelha intransponível” na relação com Estados Unidos

O ministro da Defesa chinês alertou esta terça-feira que a “questão de Taiwan é uma linha vermelha intransponível nas relações entre China e Estados Unidos”. Wei Fenghe afirmou-o durante uma reunião no Camboja com o homólogo americano, Lloyd Austin.

O encontro decorreu na cidade de Siem Reap, à margem da cimeira dos ministros da Defesa da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), para a qual ambos foram convidados.

Wei indicou a Austin que resolver a questão de Taiwan é “assunto do povo chinês”­­ e acrescentou que “nenhuma força externa tem o direito de interferir”­ em algo que Pequim considera parte dos seus “interesses fundamentais”­, segundo comunicado emitido pelo Ministério da Defesa da China. “Os militares chineses têm confiança e capacidade para proteger resolutamente a unidade da pátria”, advertiu.

O ministro responsabilizou os Estados Unidos pelo deteriorar das relações sino-americanas e exortou Washington a “cumprir as suas promessas”­ e “adotar uma política racional e pragmática”­ em relação a Pequim.

Conversações com “importância significativa”

O porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Tan Kefei, declarou também que as conversações no Camboja têm “importância significativa” para colocar as relações entre as duas potências “no caminho de um desenvolvimento saudável e estável”.

Citado pela imprensa local, Tan descreveu as negociações como “sinceras e construtivas”. Foi o primeiro encontro entre autoridades de Defesa das duas potências desde o encontro no Diálogo de Shangri La, em Singapura, em junho passado.

Desde então, a deslocação da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan — a visita de mais alto nível realizada pelos Estados Unidos à ilha em 25 anos — renovou tensões entre os dois países.

Em retaliação, Pequim lançou exercícios militares numa escala sem precedentes, que incluíram lançamento de mísseis e uso de fogo real. Durante quase uma semana, o Exército de Libertação Popular fez um bloqueio marítimo e aéreo à ilha. A China suspendeu o diálogo de alto nível com os Estados Unidos em várias matérias, incluindo defesa e alterações climáticas.

Os líderes dos dois países, Joe Biden e Xi Jinping, reuniram-se na semana passada, à margem da cimeira do G20, na ilha indonésia de Bali. Retomaram o diálogo, visando evitar que as tensões levem a um confronto bélico.

China e Taiwan vivem como territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo Governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.