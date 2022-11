Marrocos decreta prisão a ex-ministro dos Direitos Humanos, Mohamed Ziane, por "acusações inimagináveis", segundo a família

O ex-ministro marroquino Mohamed Ziane foi esta segunda-feira detido, após ter sido condenado a três anos de prisão, anunciaram fontes judiciais e familiares.

"Ele foi transferido para a prisão de El Arjat. Nunca foi notificado legalmente [da sua sentença]", indicou, à Agência France Presse, o advogado Ali Reda Ziane.

O filho do opositor marroquino, por sua vez, lamentou que Ziane tenha sido condenado "por acusações inimagináveis", classificando o caso como "uma aberração".

Em comunicado, o Ministério Público confirmou a detenção do antigo governante.

Ziane foi condenado após receber 11 acusações, incluindo de "desrespeito aos funcionários públicos e à justiça, difamação, adultério e assédio sexual".

A 23 de fevereiro foi condenado a três anos de prisão e a uma multa de 5.000 dirhams (cerca de 470 euros), mas foi libertado.

O também fundador do Partido Liberal Marroquino tem vindo a criticar as autoridades do país, incluindo os serviços secretos.

Mohamed Ziane foi ministro dos Direitos Humanos em Marrocos entre 1995 e 1996.