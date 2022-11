Ataque a bar gay nos EUA mata cinco pessoas. Atirador foi dominado pelos clientes do Clube Q

O ataque ocorreu três minutos antes da meia noite de sábado e teve como palco o Clube Q, em Colorado Springs, nos Estados Unidos da América. Um atirador ainda não identificado abriu fogo com uma arma e matou cinco clientes e feriu outros 18 antes de ser dominado pelos sobreviventes. Não é ainda claro se o agressor faz parte do número de feridos porque também teve de receber assistência médica depois do ataque.

Segundo a tenente Castro, da polícia do Colorado, citada pela CNN, “foram recebidas inúmeras chamadas com pedidos de ajuda às 23h57 de sábado”. Quando os agentes chegaram ao local do crime, “o suspeito estava no interior” subjugado.

O Clube Q, um espaço LGBTQIA, lamentou “o ataque sem sentido" à sua “comunidade” e elogiou “a rápida reação dos heroicos clientes que submeteram o agressor e acabaram com o ataque de ódio”.

A tenente Castro confirmou que não houve polícias envolvidos no tiroteio.