Do ativismo comunitário à lista de hipóteses para vice de Biden: conheça a primeira mulher eleita presidente de Câmara de Los Angeles

É a primeira mulher a assumir (quando tomar posse, dia 12 de dezembro) a presidência da Câmara de Los Angeles. Karen Bass, do Partido Democrata, conquistou 53,1% dos votos – que representam quase 47 mil eleitores – contra 46,9% obtidos pelo bilionário Rick Caruso, do Partido Republicano escreveu a agência Associated Press. A nova autarca tem 69 anos.

