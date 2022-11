Tribunal de Haia declara três homens ligados aos serviços secretos russos culpados pela morte de 298 pessoas do voo MH17

Os juízes do tribunal distrital de Haia, encarregues da sentença aos quatro suspeitos, declararam esta quinta-feira que o voo da Malaysia Airlines MH17 foi abatido em 2014 por um míssil de fabrico russo disparado a partir de um campo no leste da Ucrânia.

“O tribunal é da opinião de que o MH17 foi abatido pelo disparo de um míssil BUK a partir de um campo perto de Pervomaisk, matando todos os 283 passgeiros e 15 membros da tripulação”, afirmou o juiz presidente Hendrik Steenhuis, citado pela agência Reuters.

O tribunal holandês considerou culpados três dos quatro suspeitos acusados de abaterem o voo MH17 da companhia aérea da Malásia, que sobrevoava a Ucrânia, bem como da morte dos seus 298 passageiros e tripulação a bordo.

Entre os quatro acusados do abate do avião e do assassínio de todos os que se encontravam a bordo está Igor Girkin, ex-coronel nos serviços de segurança federais ou FSB (era ministro da Defesa e comandante das forças armadas da autoproclamada República Popular de Donetsk). Sabe-se que está presentemente envolvido na guerra na Ucrânia, escreve o canal ABC.

Os demais réus eram os seus subordinados Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov e Leonid Kharchenko, ucraniano que, segundo os procuradores, era comandante de uma unidade de combate pró-russa e obedeceu a ordens de Dubinskiy. Pulatov foi ilibado pelo tribunal holandês.

No seguimento da investigação internacional, os procuradores concluíram que os homens não “apertaram o botão”, porém foram responsáveis por deslocar o míssil da Rússia para o campo de batalha.

A Holanda e a Austrália concluíram em 2018 que a Rússia era responsável pelo desastre, depois de os investigadores terem apurado que o míssil viera da Rússia, lê-se no jornal britânico “The Guardian”. O Kremlin negou qualquer envolvimento, protestando por a Rússia ter sido excluída da investigação.

Oito anos de investigação

O veredicto foi conhecido oito anos após o Boeing 777, que voava de Amesterdão para a capital malaia, Kuala Lumpur, ter explodido a 17 de julho de 2014, apanhado no conflito que opunha rebeldes pró-russos e forças ucranianas.

O ataque com míssil foi dos crimes de guerra na Ucrânia de maior repercussão antes de as alegações de atrocidades terem passado a fazer parte quase quotidiana da realidade. Segundo a BBC, muitos dos familiares das vítimas acreditam que se a reação ao abate do MH17 tivesse sido diferente, “a invasão da Ucrânia e a instabilidade política na região que se seguiu poderiam ter sido evitadas”.

Na altura, o conflito era considerado de baixa intensidade, embora já tivessem sido abatidos aviões militares. Os voos comerciais foram por isso obrigados a voar a maior altitude, o que era o caso do MH17 que foi atingido.

Os procuradores holandeses revelaram que o lançador de mísseis pertencia à 53ª Brigada de Mísseis antiaéreos, unidade das forças armadas russas com sede em Kursk, cidade a que voltou após disparar e abater o MH17.

Segundo a ABC, nenhum dos suspeitos compareceu no julgamento que teve início em março de 2020 e, caso sejam condenados, é pouco provável que venham a cumprir as penas, apesar de os procuradores terem avançado com prisão perpétua para os réus.