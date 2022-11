África do Sul. ANC vende ativos no estrangeiro para saldar dívida milionária

O Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla, em inglês), partido no poder na África do Sul desde 1994, vai vender bens imobiliários, nomeadamente no estrangeiro, para saldar uma dívida de 500 milhões de rands (27,9 milhões de euros).

"A nossa abordagem é muito abrangente relativamente aos nossos ativos, pois sabemos que o ANC esteve no exílio por muitos anos. Tomamos a decisão de avaliar alguns desses ativos e vamos colocar todas as nossas propriedades numa empresa", declarou o tesoureiro-geral do partido, Paul Mashatile, aos jornalistas.

O dirigente sul-africano, que falava a propósito de uma reunião da direção do partido realizada no fim de semana, sublinhou hoje que "há imóveis em outros países" que o ANC acredita que não terá mais necessidade de usar e por isso "serão vendidos".

"Todavia, existem imóveis que são de valor histórico e político para o ANC, como as nossas sedes em Lusaka [Zâmbia] e em Londres", adiantou Mashatile, citado pela imprensa sul-africana.

O partido governante na África do Sul, que enfrenta uma crise financeira com meses de salários em atraso, segundo a imprensa sul-africana, avançou que apresentou no parlamento uma proposta de alteração da lei de Financiamento de Partidos Políticos (PPFA, na sigla em inglês).

A legislação em vigor obriga os partidos políticos a declararem doações financeiras a partir de 100.000 rands (5.590 euros) à Comissão Eleitoral Independente (IEC, na sigla em inglês).

Segundo Mashatile, o ANC quer aumentar o limite mínimo para 500.000 rands (27.959 euros) por ano, assim como a declaração de donativos individuais de 15 milhões de rands (838.863 euros) para 100 milhões de rands (5,5 milhões de euros).

Questionado sobre o relatório do presidente do partido e chefe de Estad, Cyril Ramaphosa, sobre o escândalo em torno do alegado roubo milionário na sua fazenda agrícola de Pala Phala, o tesoureiro-geral do ANC escusou-se a comentar, afirmando que "é confidencial".

As autoridades sul-africanas estão a investigar o roubo de uma grande quantia de dinheiro, cerca de 4 milhões de dólares em dinheiro, descobertos durante um roubo ao seu rancho, em 2020, o qual alegadamente o Presidente terá tentado esconder para impedir que fosse conhecida a existência do dinheiro.

Ramaphosa, de 69 anos, procura renovar o mandato do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) em dezembro, e se não vencer essa eleição interna, deverá ter de sair da Presidência, à semelhança do que aconteceu com Jacob Zuma e Thabo Mbeki, que perderam a confiança do partido e acabaram por resignar ao cargo.