Israel: Benjamin Netanyahu já tem luz verde para formar um novo Governo

O Presidente de Israel mandatou este domingo o antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para formar um Governo: “Dou-lhe o mandato de formar um Governo”, disse Isaac Herzog numa conferência de imprensa na residência presidencial em Jerusalém, juntamente com Netanyahu, segundo a agência francesa AFP.

Recorde-se que Netanyahu venceu as eleições legislativas de 1 de novembro. O bloco de direita de Netanyahu, apoiado pelos seus aliados ultra-ortodoxos e de extrema-direita, alcançou a maioria no parlamento (64 dos 120 deputados) face ao campo do atual chefe do Governo, Yair Lapid (54 deputados).

Benjamin Netanyahu, de 73 anos, foi primeiro-ministro entre 1996 e 1999, e entre 2009 e 2021.