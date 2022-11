Explosão no centro de Istambul provoca pelo menos seis mortos e dezenas de feridos, Presidente Erdogan fala em terrorismo

Após denunciar o "atentado vil" que causou "seis mortos e 53 feridos", o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que “as primeiras observações dão a entender que se trata de um atentado terrorista” e garantiu que “os autores deste atentado serão desmascarados”. "Que a nossa população esteja segura e eles serão castigados", declarou duas horas depois da explosão.

O presidente turco disse ainda que, segundo informações preliminares, uma mulher desempenhou um papel na explosão e que o chefe da polícia de Istambul e as autoridades do gabinete do governador de Istambul estão a rever as filmagens do CCTV.

"Peço a misericórdia de Deus para nossos irmãos que morreram no atentado a bomba na rua Istiklal, paciência para os seus familiares e uma rápida recuperação para nossos feridos.", afirmou Erdogan.

Entretanto, o Conselho Superior de Rádio e Televisão (RTÜK) emitiu uma ordem proibindo os meios de comunicação locais de transmitir imagens do bombardeamento ou dos feridos, bem como de relatar a investigação, as causas e a detenção dos suspeitos "fora das declarações feitas pelas instituições oficiais". Uma medida que não é inédita nos últimos anos, sempre que houve bombardeamentos ou acidentes graves.

Apesar do alegado atentado Erdogan diz que partirá em breve com a delegação para a cimeira do G20 em Bali, Indonésia, como planeado.

Na sua primeira declaração oficial sobre a explosão em Istambul, o governador da cidade, Ali Yerlikaya, disse que a explosão ocorreu às 16h20 (hora local) na rua Istiklal. "As nossas equipas de polícia, saúde, bombeiros e AFAD [Gestão de Desastres e Emergências] foram enviadas ao local. Há vítimas mortais e feridos. A evolução será compartilhada com o público", acrescentou

Ali Yerlikaya, o governador de Istambul, disse que a explosão ocorreu pelas 16h20 locais, 13h20 em Lisboa, na rua Istiklal. O governador confirma, apenas, que existem “vítimas e feridos”.

O canal de televisão privado NTV indicou que há "pelo menos cinco a dez feridos" e mostrou um destacamento de socorro e polícia. A área foi evacuada.

A BBC escreve que há pelo menos 6 mortos e 53 feridos.

A Turquia foi palco de uma onda de atentados do Daesh em 2016, alguns deles em Istambul.