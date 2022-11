EUA: dois aviões colidem e despenham-se durante festival aéreo, número de vítimas ainda por apurar (com vídeo)

Um bombardeiro Boeing B-17 Flying Fortress e um caça Bell P-63 Kingcobra colidiram e despenharam-se no Wings Over Dallas Airshow, que decorreu no Aeroporto Executivo de Dallas, às 13h20 locais (18h20 em Portugal continental), informou a Administração Federal de Aviação (FAA na sigla em inglês) num comunicado.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram os dois aviões a colidir e a despenharem-se no solo pouco tempo depois, engolidos pelas chamas.

Hank Coates, diretor da Força Aérea Comemorativa, empresa responsável pelo evento, disse numa conferência de imprensa que o bombardeiro costuma ser tripulado por cinco pessoas e o avião de caça por apenas um piloto, mas não confirmou o número de vítimas. O presidente da Câmara de Dallas, Eric Johnson, disse no Twitter que ninguém que estava no chão foi atingido durante a queda dos aviões.

Tanto a Administração Federal de Aviação (FAA) como o National Transportation Safety Board (NTSB) vão investigar o acidente.