Brasil: Mais de 69 milhões não tomaram a primeira das doses de reforço contra a covid-19

Neste momento, há 32,8 milhões de brasileiros que já poderiam “ter recebido a segunda dose de reforço contra a doença, mas ainda não se vacinaram”, escreve a agência Brasil, citando dados do Ministério da Saúde brasileiro. As vacinas "estão disponíveis em mais de 38 mil postos de vacinação em todo o país”.

Este apelo ao reforço da vacinação que aumenta em mais de cinco vezes a proteção contra casos graves por covid-19, surge na altura em que o Brasil regista a primeira morte causada pela variante BQ.1.

No total, mais de 69 milhões de brasileiros não tomaram nenhuma dose de reforço contra a covid-19, apesar da alta taxa de mortalidade que a pandemia fez no maior país da América do Sul.

Recorde-se que as autoridades de saúde brasileiras recomendam a primeira dose de reforço para todas pessoas com mais de 12 anos de idade.

Tudo indica que a eleição de Lula da Silva como Presidente marcará uma nova página nesta matéria, já que o ainda Presidente Jair Bolsonaro sempre desvalorizou a pandemia do coronavírus, comparando-a a uma “gripezinha”.

Segunda dose para maiores de 40

O Brasil recomenda a aplicação da segunda dose de reforço a todos os que têm mais de 40 anos de idade, bem como a todos os profissionais de saúde, independentemente da idade que tenham.



As vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, “podem ser utilizadas para pessoas com 18 anos de idade ou mais. Para os adolescentes entre 12 e 17 anos, preferencialmente deve ser utilizada a vacina Pfizer. Caso não esteja disponível, pode ser utilizada a vacina CoronaVac na dose de reforço”, refere a agência Brasil.