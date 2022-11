Etiópia: Dois anos e meio milhão de mortos depois, chega o cessar-fogo

Médicos e pessoal humanitário da região do Tigray estão numa corrida contra o tempo para manter vivos os doentes e subnutridos enquanto aguardam a chegada das equipas de primeiros socorros internacionais. A entrada destas no país foi negociada no acordo de tréguas assinado em Pretória, África do Sul, com mediação da União Africana, no dia 2 de novembro.

Do documento consta o pacto para acabar com o bloqueio à região do Tigray, no Norte da Etiópia, imposto desde o início do conflito, em troca do desarmamento das forças da Frente de Libertação do Povo do Tigray (TPLF na sigla inglesa).