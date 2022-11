Cidadão norte-americano devolve artefactos com mais de dois mil anos roubados em Itália, Grécia, Chipre e Paquistão

Um cidadão dos EUA entregou voluntariamente 19 artefactos aos países de origem após ler no jornal The Guardian sobre a repatriação de objetos históricos que tinham sido alvo de contrabando.

Segundo a publicação, o artigo fez John Gomperts questionar a origem dos artefactos que tinha herdado da avó na década de 90. O residente de Washington percebeu rapidamente que estes teriam sido adquiridos de forma ilícita, dada a falta de documentação relativa ao local onde foram encontrados e a existência de alguns recibos ligados a famosos contrabandistas de arte dos anos 1950 e 1960.

A sua investigação revelou então que os objetos - cujo valor total supera os 92 mil euros - terão tido origem em escavações ilegais em Itália, Grécia, Chipre e Paquistão. Entre estes estão dois vasos cipriotas datados dos séculos VII e VIII a.C, dois pratos de cerâmica pintados por pintores do sul de Itália no século IV a.C., um lebes gamikos (um vaso que era usado nos casamentos da Grécia Antiga) e o fragmento de uma escultura em pedra que mostra os seguidores de Buda (datada do século II ou III a.C.).

Com o acordo dos irmãos, o norte-americano decidiu devolver os objetos aos seus países de origem. “Parece a coisa certa a fazer… li histórias sobre a repatriação e pensei: temos estas peças que têm 2500 anos de outros países. Devíamos explorar se podemos devolvê-las”, relatou ao The Guardian.

Por temer ter problemas com a lei, John Gomperts optou por contactar primeiro Christos Tsirogiannis, um arqueólogo especializado em objetos contrabandeados que tinha sido entrevistado no artigo original do jornal britânico.

Ao longo da sua carreira, o especialista já identificou mais de 1600 objetos roubados em casas de leilões, galerias comerciais, coleções privadas e museus, tendo alertado as autoridades e governos e assim desempenhado um papel essencial na repatriação dos mesmos. Em 2018, foi o autor da denúncia que travou o leilão na Sotheby's de um cavalo de bronze com origem Grécia Antiga e sobre o qual a leiloeira perdeu o processo legal em 2020 que se tornou uma referência para os países em disputas pela recuperação de património roubado.

Com a ajuda e sob conselho de Christos Tsirogiannis, John Gomperts decidiu entregar os artefactos às respetivas embaixadas dos países de origem. Doze foram repatriados para a Grécia, quatro para Itália, dois para o Chipre e um para o Paquistão. Estes países já emitiram comunicados de agradecimento.

Por conselho do especialista, o norte-americano optou por ser sempre honesto em relação à origem dos objetos. De acordo com o próprio, a sua avó, Gisela Schneider-Herrmann, que tinha dupla nacionalidade (alemã e holandesa), morreu em 1992 com 98 anos. Durante a década de 1950 e 1960 terá participado em escavações em Itália e Grécia, tendo publicado artigos científicos na área.

“Não faço ideia como é que ela realmente adquiriu estes objetos”, afirmou o neto ao The Guardian. "Ela era uma pessoa certinha, mas existiam normas diferentes naquela época. Estes objetos eram sua obsessão, toda a sua existência.”