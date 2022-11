Primeiros-ministros britânico e irlandês discutem impasse na Irlanda do Norte

Os primeiros-ministros britânico e irlandês, Rishi Sunak e Micheál Martin, encontram-se esta quinta-feira para discutir o impasse político na Irlanda do Norte.

Os dois líderes vão reunir-se antes de participarem no primeiro de dois dias da 38.ª cimeira do Conselho Anglo-Irlandês. Sunak será o primeiro primeiro-ministro a estar presente desde 2007.

O Conselho foi formado na sequência do acordo de paz de 1998 para a Irlanda do Norte com o objetivo de promover relações positivas e práticas entre Reino Unido e a Irlanda, funcionando como um fórum de consulta e cooperação.

A cimeira coincide com o anúncio pelo ministro para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris, de prorrogar eleições regionais na província britânica para 2023.

A constituição da Assembleia e do Executivo autónomos estão bloqueados pelo Partido Democrata Unionista (DUP), que exige a revogação do Protocolo da Irlanda do Norte negociado no processo do 'Brexit' que deixa o território alinhado com as regras do mercado único europeu.

As relações entre a Irlanda, membro da União Europeia (UE), e o Reino Unido, que saiu do bloco em 2021, têm estado ensombradas pelas consequências do 'Brexit' por causa do estatuto da Irlanda do Norte, que tem sido fonte de tensão entre Londres e os 27.

A fronteira entre a província britânica e a República da Irlanda é a única fronteira terrestre do Reino Unido com a UE, que deve permanecer aberta ao abrigo do acordo de paz de 1998, o qual também determina que o Executivo regional funcione num modelo de partilha de poder entre unionistas e republicanos.

O Protocolo foi a solução encontrada no processo de saída do Reino Unido da UE para respeitar estas condições, mas na prática criou uma fronteira aduaneira e regulamentar com o resto do Reino Unido, o que os unionistas consideram inaceitável.

A ameaça do Governo britânico de reverter unilateralmente o protocolo da Irlanda do Norte, que foi negociado na altura do 'Brexit', enfureceu Bruxelas, que só aceita ajustamentos e ameaça com represálias comerciais.

A cimeira terá lugar em Blackpool, no noroeste de Inglaterra, devendo ser aberta por Sunak, que participará num jantar com outros participantes.

O ministro para as Relações Intergovernamentais, Michael Gove, representará o Reino Unido na sessão plenária da cimeira na sexta-feira.