Polícia morre esfaqueado em possível ataque terrorista em Bruxelas

Um polícia foi esta quinta-feira morto por esfaqueamento em Bruxelas e as autoridades estão a investigar a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista, adiantou fonte judicial belga. Segundo disse à agência Associated Press (AP) a procuradoria federal, dois polícias foram atacados perto de uma estação de comboios no município de Schaerbeek, em Bruxelas, no distrito de Gare du Nord, num ataque ocorrido pelas 19h15 (18h15 em Lisboa).

O segundo agente ficou ferido e foi hospitalizado, enquanto o suspeito do ataque foi "baleado e neutralizado" após o esfaqueamento e também transportado para o hospital, referiu a polícia belga. "Uma das nossas patrulhas foi atacada por um homem armado com uma faca. Os dois polícias pediram reforços e um oficial de outra patrulha utilizou a sua arma de fogo para neutralizar o agressor", explicou ainda.

Fonte judicial revelou à AP que "há suspeita de se tratar de um ataque terrorista", sem acrescentar mais detalhes. Nesta fase, a investigação está a ser conduzida pelo Ministério Público de Bruxelas e não pela procuradoria federal belga, que tem jurisdição em matéria de crime organizado e terrorismo, adiantou fonte judicial à agência France-Presse (AFP).

Órgãos de comunicação social belgas noticiaram que o agressor gritou "Allahu akbar", a frase em árabe para "Deus é grande". O jornal Le Soir referiu que o polícia morto foi esfaqueado no pescoço e morreu no hospital.

O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, apresentou as condolências à família e amigos do agente morto, através das redes sociais. "Os nossos polícias arriscam as suas vidas todos os dias para garantir a segurança dos nossos cidadãos. A tragédia de hoje demonstra isso mais uma vez", sublinhou.