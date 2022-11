Migrações: Itália pede suspensão de travessias ilegais de África para a Europa

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, disse esta quinta-feira que as travessias de migrantes do norte da África para Itália devem ser interrompidas e que o seu Governo tem um plano para este problema europeu.

Piantedosi invocou a recente descoberta do corpo de uma criança num pequeno barco ao largo da região de Lampedusa para justificar a decisão do Governo italiano, argumentando que esse facto "prova que as travessias devem ser interrompidas o mais depressa possível".

"Muitas vezes as pessoas acham que as ações desenvolvidas para tentar acabar com este tráfico é orientada por não se sabe bem o quê. Na realidade, é porque esta situação não é sustentável", disse o ministro do Interior italiano.

"Vamos concretizar esta medida, que estamos a planear como Governo, para o Norte da África. E vamos, sobretudo, intensificar as relações com esses países para acabar com o tráfico, apoiando-os no seu desenvolvimento económico", prometeu Piantedosi, em declarações aos jornalistas.

O ministro fez esta promessa após a França ter divulgado um apelo aos países europeus para encontrar uma solução para o problema da migração ilegal no Mediterrâneo, após um diferendo sobre o acolhimento de pessoas resgatadas no mar pelo Governo italiano.

Recentemente, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, pediu a "todos os outros participantes" do mecanismo europeu de realocação de migrantes, "em particular à Alemanha", para suspenderem a receção de refugiados atualmente em Itália.