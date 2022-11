Joe Biden e Xi Jinping encontram-se pessoalmente na segunda-feira pela primeira vez

Joe Biden e Xi Jinping vão reunir-se na próxima segunda-feira em Bali, na Indonésia, à margem do encontro do G20. A informação foi avançada pela Casa Branca. É a primeira vez que os Presidentes dos Estados Unidos e da China se vão encontrar desde que Biden foi eleito, em janeiro de 2021.

Os dois governantes vão reunir-se com o objetivo de “discutir os esforços para manter e aprofundar as linhas de comunicação entre” os dois países e para “trabalharem juntos onde os nossos interesses se alinham, especialmente em desafios transnacionais, que afetam a comunidade internacional”, afirmou a assessora de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em comunicado.

Na intervenção que fez esta quarta-feira sobre os resultados das eleições intercalares, Biden já tinha aludido a um encontro com o líder chinês num futuro próximo, que tem vindo a ser preparado pelas autoridades dos dois países nas últimas semanas.

Esta quarta-feira, Biden apontou o objetivo do encontro: estabelecer quais são as “linhas vermelhas” na relação entre os dois países. O Presidente dos EUA diz querer perceber os “interesses nacionais” da China de Xi Jingping, poucas semanas depois do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês ter reforçado os poderes do seu Presidente.

Um dos assuntos que deverá ser abordado na reunião é a tensão entre EUA e China devido à situação de Taiwan, poucos meses depois de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, ter visitado a ilha autónoma que a China diz ser parte do seu território. No passado, Joe Biden prometeu que iria fornecer ajuda militar a Taiwan no caso de uma invasão chinesa.

A guerra na Ucrânia também deverá ser abordada, depois de Biden ter dito que Pequim estava cada vez mais a “distanciar-se” dos objetivos da Rússia de Vladimir Putin. “Não acho que a China tenha muito respeito pela Rússia ou Putin”, disse Biden na quarta-feira. Além disso, Biden deverá reforçar junto do líder chinês a importância de pressionar a Coreia do Norte a parar com os testes nucleares, que voltaram a acontecer nos últimos dias.

Biden e Xi Jingping já falaram cinco vezes ao telefone desde a tomada de posse do novo inquilino da Casa Branca, e os dois líderes estiveram juntos em 2011 e 2012 nos EUA e na China, como vice-presidentes dos seus países.