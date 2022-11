Loading...

Internacional Zelensky aceita óscar doado por Sean Penn com uma condição: “Vou guardá-lo até ganharmos a guerra”. Depois vai devolvê-lo ao ator

O ator e realizador americano Sean Penn visitou a Ucrânia pela 3ª vez após a invasão russa do país em fevereiro, encontrando-se com o presidente Zelensky. Desta vez, trouxe consigo um dos seus dois óscares de Melhor Ator (Mystic River em 2004 e Milk em 2009), com o intuito de deixar uma parte sua com a pátria dos ucranianos. “O prémio ficará em Kyev até que a Ucrânia saia vitoriosa desta guerra”, afirmou Zelensky. Sean Penn recebeu em troca o III grau da Ordem de Mérito e ainda uma placa que imortaliza o nome da estrela de Hollywood na ‘Ala da Coragem’, em homenagem a todas as pessoas que sempre apoiaram a Ucrânia . O cineasta está a realizar um documentário sobre a guerra desde o seu início.

