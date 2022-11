Eleições EUA. Não são 10, são 300. Há um exército de negacionistas eleitorais com muitas hipóteses de vencer. Quem são os principais?

Há um nome que não está em nenhum boletim de voto neste dia 6 de novembro, mas que é mais popular que todos os outros que estão: Donald Trump. Durante estes dois anos na (relativa) retaguarda social a que foi obrigado a remeter-se (apenas pode alardear no Parler, a sua própria rede social), Trump conseguiu mesmo assim ir mantendo o fogo do trumpismo aceso onde interessa: no coração dos republicanos. E o peso do homem que mudou o Partido Republicano para sempre pode estar prestes a traduzir-se em votos, e assim em lugares de destaque nas legislaturas estaduais e assim no futuro dos Estados Unidos da América.

