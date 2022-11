Taiwan deteta presença de 63 aviões chineses e navios militares perto da ilha

As Forças Armadas de Taiwan acusaram esta segunda-feira a China de intimidação, apontando o destacamento de 63 aviões e quatro navios do Exército chinês ao largo da costa da ilha.

Às 17h00 (hora local, 9h00 em Lisboa) as Forças Armadas detetaram a presença de aeronaves e navios do Exército Popular de Libertação da China nos espaços aéreos e marítimos próximos da ilha", afirmaram as forças de segurança em comunicado.

Taipé diz que 31 destes aviões atravessaram a chamada "linha intermédia" do estreito de Taiwan, que enviou uma patrulha e emitiu vários alertas de rádio.

As autoridades de Taiwan avançaram para a implantação de sistemas de defesa aérea face ao aumento da tensão com a China e ao receio de agressão militar.

A China reivindica a soberania sobre a ilha, desde que os nacionalistas do Kuomintang ali se refugiaram em 1949, após perderem a guerra civil contra os comunistas, ameaça anexá-la à força, e tem procurado isolar Taipé diplomaticamente, exigindo que os governos com os quais mantém relações formais respeitem o princípio 'Uma só China'.