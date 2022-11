Novos confrontos entre Arménia e Azerbaijão antes das negociações de paz

A Arménia e o Azerbaijão acusaram-se reciprocamente esta segunda-feira de novos confrontos na fronteira entre os dois países do Cáucaso. Isto quando devem começar em Washington negociações com o objetivo de encerrar um conflito que já custou centenas de vidas nos últimos meses.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros arménio e azeri deverão encontrar-se na capital dos Estados Unidos, moderados pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Há uma semana, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, e o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, prometeram “não usar a força”, durante uma cimeira na Rússia com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Durante a noite de domingo para segunda-feira, acusa o Ministério da Defesa arménio “unidades das forças armadas do Azerbaijão abriram fogo” contra posições arménias no sector leste da fronteira, num comunicado que refere não ter havido vítimas. Já o Ministério da Defesa azeri acusou os arménios de terem disparado “com armas ligeiras de diferentes calibres” contra as posições do Azerbaijão, sem relatar perdas ou mortes.

O Kremlin, que tradicionalmente desempenha o papel de árbitro nesta região, pediu a Erevan e Baku que “se abstenham de qualquer ação que possa levar a uma escalada de tensões”.

Os responsáveis da União Europeia (UE) reuniram-se em várias ocasiões com Pashinian e Aliev em Bruxelas. Os Estados Unidos já haviam convidado os ministros para negociações de paz em setembro.

Confrontos reacendem-se há anos

Os confrontos ocorrem regularmente na fronteira entre a Arménia e o Azerbaijão. Em setembro, combates deixaram 286 mortos nos dois lados, fazendo crescer o temor de uma guerra em larga escala.

Em disputa estão zonas de fronteira, incluindo o território de Nagorno-Karabakh, enclave no Azerbaijão ocupado pela Arménia, que provocou um violento conflito armado entre 1993 e 1994, com milhares de vítimas, antes de um cessar-fogo que tem sido diversas vezes violado.

Enclave separatista arménio em território do Azerbaijão, país vizinho do Irão, o território do Nagorno-Karabakh foi de novo palco de violentos combates em setembro e outubro de 2020, que provocaram cerca de 6500 mortos.

Nagorno-Karabakh, habitado na época soviética por uma maioria arménia cristã e uma minoria azeri muçulmana xiita, declarou a secessão do Azerbaijão após a queda da URSS, motivando uma guerra com 30 mil mortos e centenas de milhares de deslocados.