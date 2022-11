Homens armados matam a tiro colaborador norte-americano de agência humanitária em Bagdade

Homens armados mataram esta segunda-feira a tiro um colaborador norte-americano de uma agência de ajuda humanitária em Bagdade, num episódio de violência contra um estrangeiro na capital iraquiana pouco comum nos últimos anos.

O homem foi baleado enquanto conduzia através do bairro de Karrada, na margem oriental do rio Tigre, na capital iraquiana, e a razão da morte não é ainda clara, de acordo com a polícia do país. Não foi até agora reivindicada a responsabilidade pelo homicídio.

Contactada pela agência Associated Press, a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdade confirmou ter sido informada do incidente, mas não dispunha de mais informações.

A informação sobre a morte do cidadão norte-americano, que trabalhava para uma organização de ajuda internacional, foi confirmada, sob condição de anonimato, por duas fontes policiais iraquianas, que não identificaram a vítima.

Os ataques contra cidadãos estrangeiros na capital iraquiana têm sido raros desde a derrota do grupo extremista Estado islâmico no país em 2017.

As forças da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos terminaram recentemente a sua missão de combate no Iraque, mas continuam a desempenhar um papel de aconselhamento às forças iraquianas na luta contra o Estado Islâmico.