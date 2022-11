China condena visita de governante britânico a Taiwan

O Governo chinês condenou esta segunda-feira a visita a Taiwan do secretário de Estado para o Comércio Externo britânico. Greg Hands torna-se o mais recente governante estrangeiro a desafiar os avisos de Pequim sobre contactos com o território.

A China reivindica Taiwan como província sua, que ameaça anexar à força. Pequim procura isolar Taipé diplomaticamente, exigindo aos governos com que mantém relações formais que respeitem o princípio ‘Uma só China’.

O Reino Unido deve “respeitar seriamente a soberania da China, defender o princípio de ‘Uma só China’, interromper qualquer forma de contacto oficial com Taiwan e parar de enviar sinais errados às forças separatistas e independentistas de Taiwan”, afirmou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, em conferência de imprensa.

Hands, do Partido Conservador britânico e membro de governos desde o tempo de David Cameron, é o primeiro representante do Reino Unido a deslocar-se à ilha desde o início da pandemia. Vai ser coanfitrião da 25ª edição do Diálogo Comercial entre o Reino Unido e Taiwan, durante a visita agendada para segunda e terça-feira. Esta iniciativa, que se realiza todos os anos desde 1991, teve formato digital nos últimos dois anos, devido à pandemia da covid-19.

Durante a viagem de dois dias, Hands vai reunir-se com a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, o vice-primeiro-ministro Shen Jong-chin e outros altos funcionários do governo local. A China tem imposto sanções e outras formas de retaliação contra autoridades e governos estrangeiros que mantêm contactos com as autoridades de Taiwan.

Pouco reconhecimento oficial, muitas relações reais

Taiwan tem laços diplomáticos formais com apenas 14 países e está excluído das Nações Unidas e de outras organizações multilaterais por insistência de Pequim. No entanto, a sua próspera democracia, uma economia baseada em alta tecnologia e localização estratégica na Ásia-Pacífico atraíram forte apoio.

Depois da deslocação a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, em agosto passado (a visita de mais alto nível dos Estados Unidos à ilha em 25 anos), lançou exercícios militares numa escala sem precedentes, que incluíram o lançamento de mísseis e o uso de fogo real.

Durante quase uma semana, o Exército de Libertação Popular fez um bloqueio marítimo e aéreo de facto ao território. Tais medidas parecem ter tido pouco efeito e as visitas de autoridades europeias e norte-americanas continuaram. Zhao avisou as autoridades de Taiwan que “a sua tentativa de alcançar a independência com apoio estrangeiro está fadada ao fracasso”.

Os laços estreitos de Pequim com Moscovo, após a invasão russa da Ucrânia, complicaram a situação. A Letónia e a Estónia deixaram um fórum apoiado pela China com o objetivo de impulsionar as relações com os países da Europa do Leste. Pequim recusou-se a criticar a Rússia pelo ataque à Ucrânia e condenou as sanções impostas a Moscovo pelo Ocidente.