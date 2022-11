Espanha: quatro mortos e quatro feridos graves em atropelamento e fuga nos arredores de Madrid

Quatro pessoas morreram hoje vítimas de um atropelamento e fuga em Torrejon de Ardoz, nos arredores de Madrid, disse fonte dos serviços de emergência locais.

Uma mulher, de 70 anos, e três homens, de 40, 60 e 17 anos, morreram no local, com fraturas e traumas múltiplos, indicaram.

As equipas de emergência médica, da Cruz Vermelha, uma ambulância municipal e elementos da Proteção Civil, que se deslocaram ao local, prestaram assistência a quatro feridos graves: duas mulheres, de 31 e de 30 anos, e dois homens, de 50 e de 43 anos, todos transferidos para diferentes unidades hospitalares próximas.

A colisão, ocorrida pelas 02:40 (01:40 em Lisboa), também causou ferimentos "potencialmente graves", de acordo com as equipas de emergência médica SUMMA112, em dois homens, de 21 e de 50 anos, levados para o hospital de Torrejón.

Duas outras pessoas, um homem, de 20 anos, com uma fratura exposta, foi levado para o Hospital Príncipe de Astúrias em Alcalá de Henares, e uma mulher, de 17 anos, com várias contusões, teve alta no local do acidente, foram considerados feridos ligeiros.

A SUMMA112 ativou o Procedimento de Incidente de Vítimas Múltiplas (IMV), com um total de 22 equipas médicas a assistir ao local do incidente, incluindo o psicólogo de serviço da SUMMA112, que teve de tratar várias crises de ansiedade entre os familiares das vítimas.