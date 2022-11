Trump processa procuradora-geral do estado de Nova Iorque e acusa-a de "caça às bruxas política"

Donald Trump apresentou um processo contra a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James. Em causa estará, de acordo com o jornal “The Guardian”, o processo civil movido contra Trump e três dos seus filhos (Donald Jr., Ivanka e Eric). Donald Trump reage assim à ação que definiu como uma “cruzada implacável, perniciosa, pública e sem remorsos”, e justifica, no seu processo, que a ação de Letitia James causará sérios danos à reputação da empresa e marca que lidera.

O processo em que Trump é o queixoso foi apresentado na quarta-feira num tribunal da Flórida. Nesta quinta-feira, o jornal “The New York Times” divulgou que os advogados do antigo líder dos EUA o tentaram dissuadir de prosseguir com o processo, já que discordavam “veementemente” dos seus argumentos. Entre os motivos apresentados, pode ler-se que [Letitia] James “abusou repetidamente da sua posição como procuradora-geral do estado de Nova Iorque, para levar a cabo uma cruzada implacável, perniciosa, pública e sem remorsos contra o Presidente Trump, um morador de Palm Beach, na Flórida, com o objetivo declarado de destruí-lo pessoalmente, financeiramente e politicamente”. Trump também defende que as ações da procuradora-geral “são contrárias às leis de Nova Iorque e da Flórida” e que o processo da alta funcionária norte-americana poderia "virtualmente destruir as propriedades altamente lucrativas de Trump na Flórida”.

Recai sobre a Trump Organization a acusação de ter sobrevalorizado os valores dos ativos, de forma a induzir investidores e credores em erro. A ação de Letitia James pode afastar Trump e os três filhos visados de assumirem cargos executivos em Nova Iorque, o que, no limite, poderia fazer cair o império empresarial do magnata.

A procuradora-geral argumentou, no mês passado, que Donald Trump se envolveu em “práticas fraudulentas” para dispersar as suas operações comerciais e assim fazer cair por terra o processo. Já Letitia James pediu a um tribunal de Nova Iorque que congelasse os ativos do antigo Presidente. A alta representante norte-americana também solicitou que fosse vedada a Trump qualquer atividade no sector imobiliário e que o empresário tivesse de pagar cerca de 250 milhões de euros de multa. As medidas interditariam a Trump o acesso ao ramo económico em que fez fortuna.

Letitia James apresentou ainda um pedido para que a Trump Organization tenha de ser monitorizada por uma autoridade independente, de forma a serem verificados os registos financeiros apresentados em 2022 da empresa.

A resposta de Trump surge num momento em que os analistas políticos aguardam a terceira candidatura do antigo líder norte-americano à Casa Branca, que, segundo as previsões, poderá acontecer após as eleições intercalares de 8 de novembro e o casamento de uma das filhas do empresário, Tiffany Trump, a 12 de novembro, na mansão em Mar-a-Lago.

Na sua ação, Donald Trump exige uma liminar contra Letitia James, para que ponha termo aos processos interpostos contra o antigo Presidente dos Estados Unidos da América. É ainda referido que a procuradora-geral do estado de Nova Iorque fez ameaças repetidas de que o processaria para cumprir a promessa de campanha que a responsável norte-americana fez quando se candidatou ao cargo de democrata em 2018. A referência a uma suposta “caça às bruxas política” está em linha com um outro processo de Trump contra Letitia James, em que o antigo Presidente norte-americano alegava preconceito.

Em comunicado emitido na noite de quarta-feira, Trump chamou “Peekaboo” James à procuradora-geral de Nova Iorque e considerou que o estado liderado por Letitia James era “um dos lugares com mais crimes no mundo – com homicídios, roubos e drogas".

“Ao mesmo tempo que James não faz nada para proteger Nova Iorque desses crimes violentos, ela ataca grandes empresas honestas que não fizeram nada de errado, como a Trump Organization, muito bem-sucedida, geradora de empregos e impostos, que eu construí meticulosamente ao longo de muitos anos”, alegava então Donald Trump.