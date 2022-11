União Africana anuncia trégua entre Governo da Etiópia e rebeldes de Tigray

O Governo da Etiópia e os rebeldes da região de Tigray chegaram a acordo para cessar a guerra na região norte do país, em conflito há dois anos. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo mediador da União Africana (UA).

“As duas partes do conflito etíope acordaram formalmente cessar as hostilidades”, disse Olusegun Obasanjo, alto representante da UA para o Corno de África, numa conferência de imprensa em Pretória. As conversações de paz decorriam na cidade sul-africana desde 25 de outubro.

Obasanjo, ex-presidente da Nigéria, adiantou que o Governo etíope de Abiy Ahmed e a Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF, na sigla em inglês) também combinaram um “desarmamento ordenado, suave e coordenado”, com “restabelecimento da lei e da ordem”, “reposição dos serviços” e “acesso sem entraves aos fornecimentos humanitários”. O acordo marca “o início de uma nova era para a Etiópia”, acrescentou o mediador da UA.

“Cedências dolorosas”

O negociador principal do Governo de Adis Abeba, Redwan Hussein, declarou: “Cabe agora a todos nós honrar este acordo”. Do lado das autoridades do Tigray, o negociador Getachew Reda transmitiu posição semelhante e observou que foram feitas “cedências dolorosas”.

“A fim de responder ao sofrimento do nosso povo, fizemos concessões porque precisamos de construir confiança”, disse o chefe da delegação do Tigray. Afirmando o compromisso de “aplicar o acordo o mais rapidamente possível”, salientou “a vontade de ambas as partes de pôr o passado para trás das costas e traçar novo rumo em direção à paz”.

Num discurso proferido quarta-feira, antes do anúncio da trégua, o primeiro-ministro etíope afirmou: “Precisamos de replicar nos esforços de paz a vitória que obtivemos no campo de batalha”. Ahmed, Nobel da Paz há dois anos, acrescentou: “Estamos a finalizar a guerra no norte da Etiópia com uma vitória. Agora vamos trazer paz e desenvolvimento”.

A reunião de “alto nível” decorreu sob os auspícios da UA, com a presença do ex-presidente queniano Uhuru Kenyatta e da ex-vice-presidente sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, alé, de representantes da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), das Nações Unidas e dos Estados Unidos da América.

Dois anos de destruição e miséria

A guerra, que faz dois anos sexta-feira, registou abusos de ambos os lados. “O nível de destruição é imenso”, admitiu Hussein.

Uma questão crítica é saber quando poderá a ajuda regressar ao Tigray, região com seis milhões de habitantes. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, natural da região, avisa que Tigray vive “a pior crise humanitária do mundo”, e está sem ajuda há dois meses. O conflito deixou a região isolada, com comunicações e ligações de transporte em grande parte cortadas.

Médicos relataram o esgotamento de medicamentos básicos como vacinas, insulina e alimentos terapêuticos, enquanto se morre de doenças facilmente evitáveis e de inanição. Os investigadores de direitos humanos da ONU afirmaram que o Governo etíope estava a usar a “fome dos civis” como arma de guerra.

Desconhece-se o impacto do conflito, uma vez que a imprensa não tem acesso ao norte da Etiópia e as comunicações são aleatórias, tornando impossível a verificação independente da informação. Até meio milhão de pessoas foram mortas, segundo a ONU. Mais de dois milhões foram deslocados e centenas de milhares subsistem em condições de quase inanição.

Eritreia e Amhara não se comprometem

A Eritreia, que lutou ao lado da vizinha Etiópia, não fez parte das conversações de paz, pelo que se desconhece até que ponto o seu Governo repressivo, que há muito considerava as autoridades do Tigray uma ameaça, irá respeitar o acordo. O ministro da informação eritreu não respondeu a perguntas da agência Associated Press.

As forças eritreias foram acusadas de alguns dos piores abusos do conflito, incluindo violações em bando. Testemunhas descreveram mortes e pilhagens pelas forças da Eritreia durante as conversações de paz.

Forças da região vizinha de Amhara, na Etiópia, também têm estado a combater as do Tigray, mas os seus representantes não participam nas conversações de paz. “Não se pode esperar que os amharas respeitem qualquer resultado de um processo de negociações do qual se julgam excluídos”, alertou Tewodrose Tirfe, presidente da Associação Amhara da América.

A TPLF aceitou sentar-se para conversações com o Governo etíope no início de outubro, numa iniciativa apresentada pela UA para alcançar uma “resolução pacífica do conflito”. Uma das condições da TPLF era que durante as negociações houvesse “atores adicionais” como observadores ou garantes.

A guerra intensificou-se nas últimas semanas depois de novos combates terem eclodido em agosto, após uma trégua humanitária de cinco meses acordada entre as partes. A TPLF denunciou anteriormente uma ofensiva em grande escala do exército eritreu em apoio às forças etíopes.

O conflito em Tigray estalou a 4 de novembro de 2020, após um ataque da TPLF à base principal do exército em Mekelle. Na sequência desse ato, o Governo de Ahmed ordenou uma ofensiva contra o grupo após meses de tensões políticas e administrativas.

A TPLF acusa Abiy de alimentar fricções desde que chegou ao poder, em abril de 2018, quando se tornou o primeiro da etnia oromo a assumir a chefia do Governo etíope. Até então, a TPLF tinha sido a força dominante na coligação governante da Etiópia desde 1991, a Frente Democrática Revolucionária Popular Etíope (EPRDF), de base étnica. O grupo opôs-se às reformas da Ahmed, que viu como tentativa de minar a sua influência.