Primeira-ministra dinamarquesa demite-se após vencer legislativas, para procurar coligação mais ampla

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, decidiu esta quarta-feira renunciar ao cargo, um dia depois de vencer as legislativas. À frente de um Executivo social-democrata minoritário desde 2019, quer, na sequência das eleições, construir uma coligação governamental mais ampla.

O anúncio de Frederiksen surge depois de o conjunto do centro-esquerda, que a apoia desde 2019, ter mantido a maioria no Parlamento por um único lugar. Em teoria, a líder social-democrata, de 44 anos, poderia ter permanecido como chefe de um Governo minoritário. Explicou, porém, que prefere cumprir as promessas feitas formando uma coligação de mais que inclua partidos de centro-direita.

“Estou feliz, orgulhosa e grata”, disse Frederiksen. “Foram anos muito difíceis para ser primeira-ministra: primeiro a pandemia, agora a inflação. Muita coisa indicava que um Governo em funções não conseguiria a reeleição.”

Frederiksen comunicou a renúncia à rainha Margarida II e permanecerá como primeira-ministra interina até que um novo Executivo seja formado. Verdes, eco-socialistas e um novo partido liberal sao potenciais parceiros dos sociais-democratas.

A primeira-ministra convocou a eleição no mês passado, em plena controvérsia pela decisão do seu governo de matar milhões de martas como medida de resposta à pandemia. O abate dos animais e as imagens arrepiantes de valas comuns assombram o Executivo desde 2020 e acabaram por levar a divisões no bloco de centro-esquerda.

O regresso de Lars Løkke Rasmussen

Terça-feira, os sociais-democratas conquistaram 28% dos votos, ou 50 dos 179 assentos no Parlamento dinamarquês. As sondagens e os primeiros resultados sugeriram que o centro-esquerda não reuniria os 90 assentos necessários para a maioria. O assento que lhe faltava-lhe só foi conquistado no final da contagem de votos.

O recém-formado partido Moderado (formação liberal do ex-primeiro-ministro Lars Løkke Rasmussen) ganhou 9% dos votos ou 16 lugares. Rasmussen, duas vezes líder do Governo e derrotado nas legislativas de 2019 por Frederiksen, abandonou o partido liberal conservador após uma luta interna.

Terça-feira afirmou que apoiaria a tentativa de Frederiksen de formar Governo, mas não necessariamente a permanência da social-democrata como primeira-ministra. “Sei com certeza que a Dinamarca precisa de um novo Governo”, admitiu. “Quem se vai sentar à ponta da mesa? Não sabemos”, disse aos seus apoiantes em Copenhaga.

fabian bimmer/reuters

Gronelândia foi decisiva

Os resultados das eleições na Gronelândia, um território autónomo dinamarquês que tem dois deputados, confirmaram já quarta-feira que o centro-esquerda teria maioria. Alguns ex-parceiros de Frederiksen expressaram desilusão por esta ter optado por uma coligação mais ampla, em vez de continuar a governar com o apoio do centro-esquerda.

Frederiksen disse que uma ampla coligação estaria mais bem posicionada para enfrentar grandes desafios, como a inflação, alterações climáticas e falhas no sistema público de saúde.

Aumentar gastos na Defesa

Antes da eleição, os líderes da oposição Jakob Ellemann-Jensen (liberal) e Søren Pape Poulsen (conservador) rejeitaram a ideia de unir forças com Frederiksen. Pretendiam formar um Governo de centro-direita. Somaram 73 cadeiras, bem aquém da maioria, depois de um fraco desempenho dos liberais.

Frederiksen, que se tornou a primeira-ministra mais jovem da Dinamarca em 2019, aos 41 anos, uniu-se à oposição para aumentar os gastos de defesa da Dinamarca, membro da NATO, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A sua liderança firme durante a pandemia foi parcialmente ofuscada pelo episódio de abate de martas.

A decisão de abater até 17 milhões de visons para proteger humanos de uma mutação do coronavírus foi tomada à pressa e sem a legislação necessária em vigor. Foi um golpe devastador para os criadores dinamarqueses, embora não houvesse indícios de que o vírus mutante encontrado entre alguns animais fosse mais perigoso do que outras variantes.