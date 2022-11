Polícia sul-africana encontra 19 corpos em mina no norte de Joanesburgo

Os corpos de 19 pessoas, alegadamente mineiros ilegais, foram encontrados numa mina no nordeste de Joanesburgo, anunciou esta quarta-feira a polícia na província sul-africana de Gauteng.

"No dia 2 de novembro de 2022, cerca das 15h00 [13h00 de Lisboa] agentes da Polícia Sul-Africana [SAPS] em Krugersdorp atenderam uma chamada após a descoberta de 19 corpos de supostos mineiros ilegais", salientou a porta-voz, Brenda Muridili.

A porta-voz da SAPS, citada pela imprensa local, avançou que os corpos teriam sido "transferidos" para o local onde foram encontrados, sem adiantar detalhes.

A polícia referiu que está a investigar a ocorrência, acrescentando que se vão realizar autópsias para determinar as causas de morte na mina que se situa em Krugersdorp, uma pequena cidade mineira localizada a cerca de 35 quilómetros a nordeste de Joanesburgo, a capital económica do país.

Em julho, o ministro da Polícia sul-africano, Bheki Cele, destacou uma operação multidisciplinar das forças de segurança para reprimir a mineração ilegal naquela área mineira após a alegada violação coletiva de oito mulheres.

Um gangue armado invadiu, em 28 de julho, um local onde estavam a decorrer as filmagens de um videoclipe, numa mina abandonada próximo de Krugersdorp, e violou alegadamente as oito jovens raparigas que faziam parte do elenco. A equipa de filmagem foi também assaltada, segundo a imprensa local.

A alegada violação coletiva de oito mulheres originou uma onda de protestos populares violentos na província mineira sul-africana de Gauteng, envolvente a Joanesburgo, onde centenas de moradores se juntaram às forças policiais, acusando os Zama Zama, como são conhecidos os mineiros ilegais, pelo elevado nível de criminalidade na província.

A Autoridade Nacional de Acusação (NPA, na sigla inglesa) do Ministério Público sul-africano retirou no mês passado as acusações de violação contra 14 mineiros ilegais, presos na sequência da alegada violação coletiva.

Todavia, a porta-voz do NPA referiu que os acusados enfrentam na justiça sul-africana acusações de permanência ilegal no país.

Pelo menos seis imigrantes moçambicanos, incluindo um menor de 16 anos, encontram-se entre os 14 acusados que foram absolvidos do crime de violação pelo Tribunal de Magistrados de Krugersdorp, segundo disse o NPA à Lusa.

Os detidos são conhecidos localmente como Zama Zama por trabalharem ilegalmente nas minas abandonadas na região de Krugersdorp, área afetada por elevada pobreza e criminalidade, segundo os residentes locais.