Homem lança bombas contra centro de imigrantes em Inglaterra e suicida-se

Um homem lançou na manhã deste domingo três bombas incendiárias contra um centro de receção de imigrantes em Dover, no sudeste de Inglaterra, e suicidou-se de seguida. Foram mobilizados meios de socorro para o local, segundo testemunhas que presenciaram os acontecimentos.

Um porta-voz do Ministério britânico do Interior confirmou aos jornalistas um incidente ocorrido no Western Jet Foil (centro de imigrantes), sem ter, contudo, adiantado mais informações. Uma testemunha ocular descreveu o agressor como "um homem branco de camisa às riscas" que chegou ao local conduzindo um carro.

Segundo a BBC, uma testemunha ocular relatou ao reportar da BBC que havia bastante fumo "no ar e o cheiro e o barulho eram eram como se fosse uma zona de guerra". Ainda segundo a BBC, a polícia está ainda no local e o cordão de segurança permanecerá ativo até que as investigações sejam concluídas e a área possa ser declarada segura. O ministro do Interior, Robert Jenrick, referiu estar a ser informado sobre to incidente pela polícia de Kent.

Também na BBC, Nathalie Elphicke, parlamentar conservadora de Dover, afirmou estar "absolutamente chocada e chocada" com o incidente. Referiu ainda que as "as tensões estão aumentando" com o número de imigrantes que chegam à cidade, e que já depois do ataque falou o ministro da imigração.

“Expressei minhas preocupações com a segurança do centro em Dover. Não acho que este seja o local apropriado para um centro de receção de migrantes. Dover é um porto extremamente movimentado e aberto.” A parlamentar referiu ainda à rádio LBC, que a BBC transcreve que as pessoas no centro de imigrantes estavam a ser "cuidadas" após o ataque "terrível". E, que embora seja até agora desconhecido o propósito do ataque devem tomar-se precauções para a segurança dos imigrantes.

Dados divulgados pelo Ministério da Defesa indicam que entre as 00:00 de sexta-feira e sábado, 990 pessoas foram detetadas a tentar atravessar o Canal da Mancha da França para o Reino Unido em 24 pequenas embarcações.