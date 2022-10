Os receios da Europa face à China, no rescaldo do congresso

O Congresso do Partido Comunista da China (PCC) deu um terceiro mandato a Xi Jinping como líder partidário e nacional, quebrou tradições de atribuição de cargos associadas à idade e deixou o Politburo do PCC sem uma mulher. No entanto, as mudanças na atribuição de cargos internos não fazem prever alterações significativas a nível das relações com a Europa.

Jérôme Doyon, da Universidade de Edimburgo, prevê que Pequim mantenha uma “política assertiva. A promoção de Wang Yi ao Politburo, apesar da idade, mostra que Xi valorizou o seu trabalho à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros nos últimos anos”, afirmou o académico ao Expresso. O chefe da diplomacia chinesa, tem 69 anos, idade em que costuma jubilar-se quem ocupa postos no Comité Central ou no Politburo.