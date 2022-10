Mais de 26 mil famílias afetadas pelo mau tempo na Venezuela

Mau tempo vai continuar, alertam as autoridades venezuelanas, referindo a existência de 33 abrigos para prestar assistência a quem precise.

"Até à data, assistimos a 26.000 famílias que foram afetadas pelas chuvas. Criámos 33 abrigos fixos para prestar a atenção necessária a quem necessite e distribuímos 900 toneladas de ajuda em 14 [dos 24] estados do país", explicou o vice-presidente para a Segurança Cidadã.

Desde 1 de abril mais de 14.000 casas foram afetadas pelo mau tempo em 199 dos 335 municípios do país.

Remígio Ceballos falava numa reunião com representantes dos organismos de segurança cidadã venezuelana, na qual abordaram a "estratégia" de gestão de riscos e medidas para combater os delitos na Venezuela.

Durante a reunião foi ainda revisto "o protocolo de ação do Sistema de Gestão de Riscos para lidar com situações naturais que surgem no país, adaptado às normas internacionais e baseado na investigação científica".

"Estamos constantemente a monitorizar a chegada das ondas tropicais 48 e 49, que se aproximam do Oceano Atlântico", frisou o vice-presidente.

Na Venezuela existem duas estações anuais: a estação seca que dura entre dezembro e abril e a estação chuvosa que começa em maio e termina em novembro de cada ano.

Segundo o vice-presidente da Federação Nacional de Produtores de Gado (Fedenaga), Luís Prado, o mau tempo das últimas semanas "afetou a mais de 400 produtores" no estado venezuelano de Zúlia (oeste do país).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Inameh), a Venezuela está sob o efeito da onda tropical 47. Para as próximas horas, a onda tropical 48 deverá chegar a território venezuelano.

Uma onda tropical ou onda de leste no Oceano Atlântico é um tipo de "vaguada" (fenómeno provocado pelo aumento de massas de ar quente e húmido ao longo de uma área alongada de baixa pressão atmosférica, situada entre duas áreas de maior pressão atmosférica).

Na Venezuela ocorrem de norte para o sul e de leste para oeste, causando chuvas e trovoadas.

O Inameh está a observar o "sistema de baixa pressão AL95" que se encontra no mar com 77% de probabilidades de se converter em depressão tropical.

As previsões apontam que o mau tempo vai afetar 16 das 24 regiões do país: Arágua, Lara, Zúlia, Yaracuy, Carabobo, Vargas, Distrito Capital, Miranda, Guárico, Sucre, Anzoátegui, Monágas, Delta Amacuro, Bolívar, Táchira e Nova Esparta.