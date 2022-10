Hong Kong regista a maior apreensão de sempre de metanfetaminas no território

A alfândega de Hong Kong apreendeu duas toneladas de metanfetamina líquida na maior apreensão de sempre no território. A droga está avaliada em cerca de 140,5 milhões de euros, segundo as autoridades.

Num comunicado, o Governo de Hong Kong revelou que as drogas, apreendidas em 23 de outubro, estavam escondidas em garrafas rotuladas como água de coco num carregamento que chegou ao território por via marítima.

As autoridades descobriram que 1.800 de um total de 7.700 garrafas continham metanfetamina líquida.

A apreensão é a maior já registada entre os casos de metanfetamina em termos de quantidade e valor de mercado.

As autoridades ainda estão a investigar o caso e, até agora, não foi efetuada qualquer detenção.

As drogas tinham como destino a Austrália e foram enviadas a partir do México, via Hong Kong, segundo indicaram as autoridades locais.

Na Austrália, o valor de mercado das drogas pode chegar a cerca de 1.003 milhões de euros.

A carga levantou suspeitas, pois era anormalmente elevada para um carregamento de água de coco do México.

O transporte de metanfetamina é o segundo encontrado em menos de duas semanas pela alfândega de Hong Kong em remessas do México para a Austrália.

No início deste mês, funcionários da alfândega apreenderam cerca de 5,920 milhões de euros em metanfetaminas escondidas num carregamento de transformadores elétricos que também tinham como destino a Austrália do México.