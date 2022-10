Festejos do Halloween em Seul provocam 146 mortos e 150 feridos

As autoridades sul-coreanas elevaram para 146 mortos e 150 feridos o número de vítimas no esmagamento que ocorreu esta sábado durante as festividades do Halloween em Seul, a capital da Coreia do Sul. Em conferência de imprensa, o chefe dos bombeiros de Seul, Choi Seong-beom, adiantou que, pelo menos, 25 pessoas estavam a receber manobras de reanimação, noticia a agência Efe.

Um balanço anterior, também feito pelo chefe dos bombeiros de Seul, apontava para 59 mortos, tendo o responsável alertado que o número de vítimas mortais poderia aumentar à medida no decorrer dos trabalhos de socorro, o que veio a confirmar-se.

Segundo as autoridades, as pessoas terão sido esmagadas até à morte, depois de uma grande multidão ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton, um importante local de festa em Seul.

Vídeos publicados na rede social Twitter mostram o caos que se instalou na zona onde ocorreu a tragédia, incluindo imagens de elementos das equipas de socorro a efectuar manobras de reanimação.

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, emitiu uma declaração a apelar aos funcionários para assegurarem um rápido tratamento aos feridos e reverem a segurança dos locais de festividade. Também instruiu o Ministério da Saúde para enviar rapidamente equipas de assistência médica em caso de catástrofe e garantir camas no hospital vizinho para tratar os feridos.

Os meios de comunicação locais disseram que cerca de 100.000 pessoas afluíram às ruas de Itaewon para as festividades de Halloween, que foram as maiores desde o início da pandemia de covid-19.

Relatos de testemunhas oculares citadas pela BBC sugerem que o número de multidões já estava a subir três horas antes do incidente. Raphael Rashid disse que chegou à área por volta de 19h00, hora local: “Ficou muito claro que havia tantas pessoas aqui, provavelmente o máximo que eu já vi em Itaewon", uma zona popular da vida nocturna em Seul, e “por volta das 22h ficou claro que havia muitas pessoas e algo estava a acontecer desenrolando”.

A mesma testemunha adiantou: "Ninguém realmente entendeu o que estava a acontecer, mas já havia vários carros da polícia no local, em frente à esquadra da polícia de Itaewon e agentes em cima dos seus carros tentando desesperadamente dizer às pessoas para deixarem a área o mais rapidamente possível".

Um jornalista local, ainda segundo a BBC, disse que uma transmissão de emergência foi enviada para todos os telefones celulares do distrito de Yongsan, pedindo às pessoas que voltassem para casa o mais rapidamente possível devido a "um acidente de emergência perto do Hamilton Hotel em Itaewon".