Brasil. “A hipótese de Bolsonaro ser reeleito existe e levanta muitas questões. Vai haver brasileiros que vão querer fugir desse caos"

Isabelle Christina nasceu num dos bairros mais desfavorecidos da periferia de S. Paulo onde a condição de mulher negra a condenaria a não conseguir imaginar muito mais do que vir a ter empregos ou biscates iguais aos que estão reservados aos negros brasileiros. Empregada de limpeza, como a mãe, que pegou nela e aproveitou as poucas folgas que o sistema oferece para levá-la a vingar. Uma primeira bolsa de estudo trocada por uma outra numa escola bem melhor fez que Isabelle, que sempre se viu como “o único feijão no prato de arroz”, esteja a meio caminho de formar-se em ciências da computação enquanto já trabalha na multinacional de tecnologia Oracle.

