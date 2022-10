Reino Unido. Primeiros dias de Rishi Sunak com austeridade na calha e polémica logo na estreia

Rishi Sunak não precisaria de governar até ao Natal para ultrapassar os 50 dias da antecessora, Liz Truss, cujos “erros” diz ter sido eleito para “corrigir”. Não é provável que o novo primeiro-ministro britânico queira baixar tanto a bitola, ou elevá-la ao ponto de competir com Robert Walpole, primeiro e mais duradouro ocupante do cargo (quase 21 anos, entre 1721 e 1742). O Partido Conservador só lhe pede que conduza o Executivo até ao fim da legislatura, em condições de disputar as legislativas, a realizar até janeiro de 2025.

A vitória de Sunak na eleição interna, sem ir a votos no país nem entre os militantes ­— por desistência dos putativos adversários Penny Mordaunt e Boris Johnson — acentuou a travagem às quatro rodas feita dias antes pelo homem que o novo chefe de Governo manteve na pasta das Finanças. Jeremy Hunt deitou fora a redução de impostos que Truss planeava financiar com endividamento e adotou uma agenda de austeridade.