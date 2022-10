Detido polícia italiano suspeito de matar comandante

Após uma noite de negociações, forças especiais invadiram um quartel da polícia italiana em Asso, onde um agente se tinha barricado com reféns, depois de alegadamente ter disparado e matado o comandante, noticiaram os meios de comunicação locais.

O suspeito, Antonio Milia, foi levado sob custódia ileso, informou a agência de notícias LaPresse. Um elemento das forças especiais foi baleado no joelho durante a operação, enquanto os reféns foram libertados sem ferimentos.

Os reféns incluíam outro oficial, que se fechou numa sala, e familiares de outros oficiais que vivem no quartel e permaneceram nos aposentos, longe do agressor.

De acordo com a agência de notícias ANSA, o oficial matou o comandante Doriano Furceri à queima-roupa. Será interrogado nas próximas horas para que sejam esclarecidas as razões do seu ato. O comandante geral, Teo Luzi, garantiu a “máxima transparência no apuramento dos factos”.

Segundo meios de comunicação italianos, o oficial esteve internado na ala psiquiátrica do Hospital San Fermo, em Como, ficando fora de funções durante vários meses, mas entretanto tinha sido readmitido, depois de ser dado como apto.