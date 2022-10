O adeus a Downing Street de Liz Truss, a irredentista

Foi mais um discurso curto, direto. Saindo pela última vez do número 10 de Downing Street enquanto chefe de Governo britânica, Truss reforçou as ideias em que acredita. A doutrina pouco mudou nestes 47 dias em que esteve no cargo de primeira-ministra, apesar da oposição em massa dos seus próprios deputados, das sondagens, dos mercados.

Truss não pediu desculpa desta vez (fê-lo numa entrevista antes da demissão) e fica no ar um certo irredentismo. Os que melhor a conhecem reconhecem-no como um dos seus principais traços de personalidade.

Ouve-se a agora ex-governante conservadora e a sensação é que se considera injustiçada, não errada. A citação que escolheu, do filósofo romano Séneca, mostra o espírito que a domina: “Não é porque as coisas são difíceis que deixamos de ousar fazê-las. É porque não ousamos fazê-las que elas são difíceis”.

Na rede social Twitter, comentadores políticos focaram o facto de Truss ter pensado pouco nas potenciais consequências negativas do seu mandato e do caos governativo dos últimos dias. George Parker, do “Financial Times”, escreve que é “incrível” deixar subentendido que o seu sucessor deveria seguir o seu programa económico de enorme sucesso. Alerta de ironia britânica.

A ex-primeira-ministra frisou que, “num curto período, o Governo agiu de forma decisiva e com urgência para mudar o futuro das famílias e empresas trabalhadoras.” Isso foi feito, segundo Truss, através da reversão do aumento das contribuições para a segurança social e do apoio às famílias para que pudessem as suas contas volumosas de eletricidade.

”Estamos a recuperar a nossa independência energética para que nunca mais fiquemos sujeitos às flutuações do mercado global ou a potências estrangeiras malignas”, disse Truss, que após o discurso rumou ao palácio de Buckingham para apresentar formalmente a demissão ao rei Carlos III.

Noutras intervenções, Truss referiu que o seu “miniorçamento”, onde apresentou medidas de corte de impostos para empresas e para os que mais ganham, foi “longe demais, rápido demais” mas tudo pareceu esquecido neste discurso de despedida. A mensagem mais importante do discurso (e nisso foi muito “Johnsiano”, no seguimento da doutrina de Boris Johnson) é que a política económica que apresentou está certa.

”Simplesmente não nos podemos dar ao luxo de ser um país de baixo crescimento, onde o Governo assume uma parcela cada vez maior da riqueza nacional e onde há enormes divisões entre diferentes partes do país”, disse, para depois finalizar com um apelo ao usufruto das liberdades do Brexit. “Precisamos de aproveitar bem as liberdades do Brexit para fazer as coisas de maneira diferente. Isto significa proporcionar mais liberdade aos nossos próprios cidadãos. E restaurar o poder às instituições democráticas. Isso significa impostos mais baixos para que as pessoas possam manter uma parte maior do dinheiro que ganham”.