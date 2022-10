Síria: Turquia diz que matou seis guerrilheiros curdos

O Ministério da Defesa turco disse esta segunda-feira que os seus militares mataram seis guerrilheiros curdos no norte da Síria, numa área controlada pelas forças turcas desde 2019. Segundo um comunicado, os "terroristas" foram "neutralizados" enquanto preparavam ataques a regiões sírias controladas pela Turquia.

A Turquia ocupa várias áreas do norte da Síria e ameaçou lançar uma nova operação para expulsar as milícias curdas YPG -- Unidades de Proteção Popular -- da sua fronteira, que Ancara define como uma simples subsidiária do grupo armado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O PKK é considerado terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos, mas as YPG são aliadas de Washington na luta contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico.

A Turquia controla militarmente algumas áreas do norte da Síria após lançar operações em 2016, 2018 e 2019 para impedir a criação de uma região curda autónoma naquele país, de onde teme que armas e combatentes do PKK possam chegar ao território turco.