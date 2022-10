Praticante de hinduísmo, “rato de biblioteca”, “irritadiço” e pragmático. Rishi Sunak é líder dos conservadores (e novo primeiro-ministro)

Esta segunda-feira, logo nas primeiras horas da manhã, quem leu os artigos da imprensa britânica pôde por momentos acreditar nas possibilidades de viajar no tempo: ali estavam os dois rostos sorridentes de Rishi Sunak e Penny Mordaunt, precisamente como em julho último, eleitos por esses mesmos adivinhadores profissionais como os dois nomes mais prováveis para sucederem a Liz Truss, uma era que também caiu de forma espetacular, ao fim de 44 dias.

Porém, desta vez o vencedor foi mesmo Rishi Sunak, que de alguma forma acabou por se vingar dos que queriam a mudança “rápida” que Truss prometeu trazer, quando ele sempre disse que descer os impostos sim, idealmente, mas não pedindo mais dinheiro aos mercados de forma a compensar a lacuna que esse corte iria deixar nas contas públicas. Durante a campanha, Sunak, 42 anos, dez tudo para se mostrar “o adulto na sala” - até repetiu três vezes a palavra “adulto” no primeiro debate com Liz Truss. “Não é credível prometer que teremos muito mais dinheiro ou que vamos cortar os impostos. Tive que fazer algumas das escolhas mais difíceis da minha vida como responsável pelas Finanças, em particular como lidar com a dívida pós-covid. Embora isso possa ser politicamente inconveniente para mim, também é a verdade”, disse Sunak nesse mesmo confronto.

Será esse agora o seu ponto mais forte. “Sunak é um tipo confiável naquele sentido do ‘rato de biblioteca’, muito técnico, tem um bom currículo na área da Economia e como esse foi o foco dos problemas de Truss, alguém como Sunak é muito provavelmente o que o país quer agora”, começa por analisar ao Expresso, ao telefone, Garvan Walshe, ex-conselheiro dos Conservadores e analista político no Martens Centre, um instituto de estudos políticos associado ao Partido Popular Europeu.

hollie adams

É, portanto, mais que provável que os próximos dias sejam mais calmos, nomeadamente no local onde, nos anteriores, se verificou a maior tempestade: os mercados financeiros que arrasaram os planos de Liz Truss. “Vai ser capaz de acalmar os mercados durante um tempo, e isso é também importante. Não é de todo alguém que vá fazer coisas muito espetaculares ou chocantes só para agradar ao partido mas há ratoeiras no caminho”, acrescenta. Por exemplo: “Sem pedir empréstimos, já que claramente os mercados não deixam, começará por ter de subir impostos numa altura em que o custo de vida está a subir. Quem vai sofrer é a já muito apertada classe média”.

Desligado do público?

A vice-líder dos Trabalhistas, Angela Rayner, começou o dia com uma bomba “anti-Sunak” no Twitter. O ex-ministro das Finanças é visto a falar para uma plateia de conservadores e critica as políticas da oposição que durante anos enviaram dinheiro para as áreas menos privilegiadas do país, coisa que, diz Sunak no vídeo, devia ser repensada, ele vai acabar com essas políticas.

Pode até ter sido algo que ele simplesmente tem de dizer perante eleitores de círculos eleitorais conservadores mas contribui para reforçar a ideia de que Sunak não vai conseguir entender as reais dificuldades do país. “Sunak é um homem muito rico, e sem conselheiros de diversas áreas pode mesmo meter-se em apuros. É possível que ele nem chegue a perceber a maioria dos problemas que as pessoas passam todos os dias, e por isso pode ser cético a legislar. Instintivamente ele não apanha no ar o sentimento dos mais carenciados, e Jeremy Hunt, que se deve manter como ministro das Finanças, também não é essa pessoa”, diz Garvan Walshe.

Nascido em Southampton de pais indianos, Sunak começou a sua edição no Winchester College. Posteriormente, como tantos outros seus colegas no parlamento, estou Filosofia, Política e Economia (PPE) no Lincoln College, em Oxford, e mais tarde obteve um MBA da Universidade de Stanford como bolsista Fulbright. Enquanto estudava em Stanford, conheceu sua futura esposa, Akshata Murty, filha de N. R. Narayana Murthy, o empresário indiano que fundou a Infosys. Sunak e Murthy estão em 222º lugar na lista de casais mais ricos do Reino Unido, com uma fortuna combinada de 730 milhões de libras (cerca de 839 milhões de euros).

Depois de se formar, Sunak trabalhou no Goldman Sachs e mais tarde como sócio das empresas de investimento financeiro Children’s Investment Fund Management e Theleme Partners. Revelações na imprensa de que Murthy, cidadã indiana, não estava a pagar os impostos devidos ao Reino Unido sobre o seu rendimento global prejudicaram o ex-ministro da economia na sua corrida contra Truss e acabaram por adensar as desconfianças dos que o consideram demasiado afastado do britânico comum, isto mesmo depois de Murthy ter dito que estava disponível para abandonar o seu estatuto de não residente e passar a pagar impostos.

Problemas à direita

Ao contrário do que se passou com Liz Truss, não é certo que Sunak consiga inspirar os conservadores de linha dura, os libertários, os mais eurocéticos, os mais avessos à aceitação de imigrantes. “A Truss estava do lado deles, ou pelo menos essa ala pensava isso e por isso deram-lhe carta branca. Agora com Sunak, como ele não está preparado para dar coisas em troca de outras, rapidamente vão surgir queixas. O Protocolo da Irlanda do Norte é um bom exemplo. Os eurocéticos ofereceram a Truss esse trunfo, deixaram cair as exigências porque ela lhes dava outras coisas, cortes de impostos, imigração controladíssima, mas e Sunak? O que é que pode oferecer-lhes para que essa ala fique mais calada? É bem difícil”, comenta Walshe, acrescentando que Sunak, na questão da imigração, “é completamente diferente dos outros deputados asiáticos, que não perdem uma oportunidade de se posicionarem contra a entrada de mais imigrantes como eles mesmo são, ou os seus pais”.

No entanto, durante os debates, Sunak defendeu a política da ex-ministra do Interior Priti Patel de enviar para o Ruanda todos os que cheguem ao Reino Unido sem uma autorização de entrada. Em que ficamos? “É verdade, mas apenas porque estava em campanha. A política é impraticável, Sunak sabe disso, é pragmático e faria bem em convocar um comité qualquer para avaliação da lei, algo assim que demorasse muito tempo, só para não dizer que acabou com ela, mas lá está, vai haver pessoas zangadas com ele por causa disso”.

Estas nuances ideológicas que Garvan Walshe vê em Sunak parecem muito menos óbvias para outros analistas. “Sunak é um homem de direita. Claro que agora se sente vingado já que o que disse no verão se provou correto. No entanto, não devemos esquecer que ele já disse várias vezes ser defensor de um Estado mínimo e de impostos mais baixos. É isso que lhe vai no coração. O mais irónico é que provavelmente vamos ver um corte na despesa, juntamente com um aumento de impostos, ainda que ele não deseje fazê-lo”, diz ao Expresso, numa troca de emails, Mike Buckley, diretor do Campaign Central, e, nessa capacidade, consultor político de várias campanhas eleitorais.

Tim Bale, professor de Política na Queen Mary University, em Londres, e autor de vários livros sobre encruzilhadas políticas dos britânicos concorda com Buckley. “A chave para entender Sunak é que ele é um thatcherista - um conservador fiscal que quer reduzir impostos, mas não antes de equilibrar o orçamento, coisa que ele está perfeitamente preparado para fazer cortando na despesa, com o bónus extra de conseguir assim encolher o Estado”.

Ao mesmo tempo, frisa Bale, apesar de tantos analistas relevarem a sua experiência na área da Economia, “também temos de nos lembrar que, além do seu tempo nas Finanças, ele tem muito pouca experiência na linha de frente do governo. E enquanto claramente se reconhecem nele as qualidades de um bom comunicador, ele também pode ser muito rabugento e irritadiço - como vimos na discussão sobre sua esposa”.

Indianos entusiasmados com Rishi

Sunak chegou ao parlamento em 2015, eleito por Richmond (Yorkshire, no norte) e no segundo segundo governo de Theresa May foi Subsecretário de Estado Parlamentar para o Governo Local. Votou três vezes ao lado da primeira-ministra, então em guerra aberta com a maioria do seu próprio partido que queria um Brexit bem mais duro do que aquele que ela tinha negociado com Bruxelas, mas depois da demissão da primeira-ministra, Sunak apoiou a campanha de Boris Johnson para o cargo de líder conservador, uma agenda com menos espaço para compromissos europeus. Sob Johnson foi secretário-chefe do Tesouro e quando Sajid Javid abandonou o cargo de ministro das Finanças em fevereiro de 2020, Sunak subiu os degraus que faltavam.

De repente, chegou a pandemia. A economia era praticamente de guerra, como aliás voltou a ser na Europa depois da invasão russa da Ucrânia. A popularidade de Sunak vem desses negros dias. “As pessoas gostam de Sunak porque doou muito dinheiro e salvou muitos empregos na pandemia - mas também deixou sem ajuda muitos trabalhadores autónomos, três milhões de diretores de pequenas empresas e seu esquema de levar as pessoas a jantar fora para ajudar os restaurantes acabou por contribuir para espalhar o vírus”, diz Mike Buckley.

Nunca tentou esconder, antes pelo contrário, as raízes indianas. Durante a primeira campanha, Sunak disse ter entrado para a política para que todos tenham as chances que o Reino Unido deu aos seus antepassados. “A minha família deu-me oportunidades com que apenas podiam sonhar. Mas foi o Reino Unido, o nosso país, que lhes deu, e a milhões como eles, a hipótese de terem um futuro melhor.”

Ao mesmo tempo que se festeja na Índia o Dilawi, o festival das luzes, alguns indianos têm recorrido às redes sociais para mostrarem o seu entusiasmo, até a sua emoção, com a possibilidade de um primeiro-ministro indiano ao leme de um país tão importante quanto o Reino Unido. O próprio Sunak pratica o hinduísmo e já foi visto a acender as luzes tradicionais desta altura do ano em frente ao número 11 de Downing Street, a sede do ministro das Finanças.

“Este Diwali é muito especial: houve a magnífica vitória de críquete da Índia e, com toda a probabilidade, Rishi Sunak, uma pessoa de origem indiana, um hindu praticante e genro de nosso próprio Narayana Murthy, vai tornar-se primeiro-ministro do Reino Unido", escreveu o investidor indiano Dan Muthukrishnan escreveu no Twitter, referindo-se ao fundador da gigante indiana de software Infosys Ltd e pai da mulher da Sunak.