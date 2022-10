Piloto cubano foge para EUA a bordo de avião russo

Um piloto cubano fugiu do seu país para os Estados Unidos da América (EUA) e aterrou na sexta-feira no estado da Florida, a bordo de um avião russo monomotor, anunciaram hoje as autoridades aeroportuárias de Miami.

Pelas 11h30 locais de sexta-feira (16h30 de Lisboa), um Antonov NA-2, um avião biplano de hélice de fabrico russo, aterrou num aeródromo do sul da Florida, acrescentaram as autoridades.

O piloto disse que "estava a fugir do seu país e que vinha de Sancti Spiritus", região do centro de Cuba, referiram ainda.

A guarda fronteiriça norte-americana, informada sobre o caso, deslocou-se ao local.

"As autoridades cubanas não receberam notificação oficial das agências norte-americanas", assegurou hoje a aviação civil cubana, através do jornal oficial Granma, indicando que vai "investigar os pormenores do incidente".

Martinez Machado, que trabalhava na Companhia Nacional dos Serviços Aéreos, descolou na sexta-feira às 07:00 locais (12:00 de Lisboa) da província central de Sancti Spiritus para realizar trabalhos de fumigação, confirmou entretanto o país comunista.

Mas "depois de ter terminado o seu segundo voo de teste", não regressou à base, precisou a aviação civil cubana.

"Esta manhã, o meu filho abandonou o país ilegalmente, levando o avião com que trabalhava. Não aprovo a sua decisão, mas continua a ser meu filho", reagiu na sexta-feira Elisa Machado Padrón, a mãe do desertor, na sua página da rede social Facebook.

Muitos cubanos deixaram, nos últimos meses, o seu país, atingido pela pior crise económica dos últimos 30 anos, para tentar alcançar os EUA.

Entre outubro de 2021 e agosto de 2022, quase 200.000 cidadãos cubanos foram detidos na fronteira norte-americana, em contraste com apenas 30.000 no mesmo período do ano passado, de acordo com números da polícia fronteiriça.